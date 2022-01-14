«Трое избивали два часа»: адвокат Руссо раскрыл детали нападения на певца Исмаиловым и его людьми

Как отметил Андрей Алешкин, он сделает все возможное, чтобы виновные были наказаны.

Адвокат музыканта Авраама Руссо юрист Андрей Алешкин раскрыл детали нападения на певца людьми бизнесмена Тельмана Исмаилова в начале 2000-х годов.

Как отметил Алешкин, в один из дней Руссо приехал к Исмаилову на дачу. Там состоялся не самый приятный разговор.

Тельман стал настаивать, чтобы Руссо на следующий день явился в ресторан «Прага» для дальнейшего разговора. Там на музыканта напал племянник Исмаилова Заур Марданов, его друг уроженец Баку Эльяр Дамиров и сам Тельман Исмаилов.

«Трое избивали его на протяжении двух часов. Также во всем этом беспределе был замешан и начальник охраны Исмаилова Владимир Гусаков. Он по команде своего босса похитил Руссо и отвез в Апрелевку, в загородный дом Исмаилова. Отпустили Авраама только на следующий день». Андрей Алешкин

Ранее Авраам Руссо утверждал, что к нападению на него причастен и продюсер Иосиф Пригожин. Муж Валерии собирается судиться за такие высказывания с музыкантом, сообщает «Собеседник».

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