Эротичные танцы: Рудова в обтягивающих джинсах повиляла своими «булками» в автомобиле

В этом году Наталья Рудова отметит свое 39-летие. Актриса скрывает личную жизнь от фанатов, а вот кадры с посиделок с подругами и веселого времяпрепровождения зачастую публикует в своем инстаграме.

На этот раз актриса показала, как провела очередной вечер в кругу друзей. Из ресторана компания перебралась в автомобиль, где Рудова устроила эротичные танцы на заднем сидении. Наталья надела обтягивающие ее точеную фигуру джинсы и откровенный топ.

Напомним, в прошлом году Рудова решила активно худеть. По ее мнению, лишние килограммы портили фигуру. Поставленная еще летом задача была выполнена. Блондинка довольна результатом, но при этом не забывает поддерживать форму в спортзале.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.