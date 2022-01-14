«Гоген и Полина могут у них все отобрать»: Терешкович рассказала, кто получит ее наследство

Пенсионерка Екатерина Терешкович заявила, что ее дочь Полина и бывший муж фрик Гоген Солнцев хотят ее убить и завладеть всем ее наследством. Она уверена, что скоро Полина и Гоген подстроят так, что она уйдет из жизни, а сами завладеют богатствами.

«В ближайшие дни пойду к нотариусу и напишу завещание на внуков. Но с другой стороны понимаю: эти твари — Гоген и Полина — могут запросто все у них отобрать. Они имеют на них большое влияние». Екатерина Терешкович

Как отметила Екатерина Терешкович, ее внукам Матвею и Богдану не так давно сменили телефоны, чтобы она до них не дозвонилась. Она через соседку передала мальчикам привет. Родственники же стали шарахаться от соседки. Внуки даже спросили, не умерла ли их бабушка. Мама сказала им молиться об упокоении ее души, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев бросил Екатерину Терешкович и женился на ее дочери Полине. Бывшую жену он откровенно ненавидит.

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