«Ношу трусы мужа»: Гузеева удивила подробностями своей семейной жизни

Осенью прошлого года Лариса Гузеева переболела коронавирусом, после которого никак не может оправиться. Телеведущая уже отдохнула в санатории и приступила к съемкам «Давай поженимся!» на Первом канале, но периодически отмечает, что болезнь наложила сильный отпечаток на ее здоровье.

В одном из последних выпусков программы в беседе с героями, Гузеева отметила, что дома у нее настоящая идиллия.

«Ну а я ношу дома семейные трусы своего мужа, потому что в них удобно. Что такого-то», — заявила Гузеева.

Напомним, с ресторатором Игорем Бухаровым телеведущая в браке более 20 лет, хотя знакомы они еще больше. Бизнесмен стал третьим мужем актрисы.

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