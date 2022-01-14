«Вот только сейчас пришла»: Ксения Бородина озвучила стоимость оплаты за коммунальные услуги

Как отметила телеведущая, она не особо понимает, зачем ее подписчикам такая информация.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Сколько коммуналка выходит за дом? Свет, вода, отопление и так далее», — спросил один из пользователей.

«Вот только сейчас оплата пришла — 48. Правда, не знаю, зачем вам эта информация». Ксения Бородина

Также Ксения Бородина рассказала, кому в первую очередь звонит в трудные минуты жизни. «Смотря в чем трудная минута. Если с мужчиной — то подруге. Если что-то произошло — то мужчине, чтобы решал», — заявила Ксения Бородина.

Напомним, что Ксения Бородина в прошлом году развелась со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Сейчас ее подозревают в романе с его другом Трофимом.

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