«Недолюбленная, недовоспитанная»: Волочкова рассказала правду о том, как Собчак снимала программу у нее дома

Некоторое время назад Ксения Собчак напросилась в гости к Анастасии Волочковой, чтобы снять свою программу «Осторожно, Собчак!». Телеведущая заглянула даже в спальню экс-балерины, где в тумбочке нашла фаллоимитатор, а в бане установила скрытую камеру.

«Наверное, Собчак позавидовала мне, когда я показала лицо любимого человека. Это просто Ален Делон 38 лет. Когда я сказала, что у нас близость по 4-5 раз в день, а она — недолюбленная, недовоспитанная…Вы же сами видите, как она выглядит. И зачем еще было приносить свою пачку, которая на ней не застегивалась, показывать свою фигуру?» — сказала Волочкова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова отмечала, что Собчак добивалась популярности в Москве, устраивая скандалы с известными людьми, первой из которых была как раз таки экс-балерина.

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