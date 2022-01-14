«В качестве мишени выбрала меня»: Волочкова рассказала, как Собчак строила карьеру в Москве

Когда Анастасия Волочкова перебралась из Петербурга в Москву, она поддерживала общение с мамой Ксении Собчак Людмилой Нарусовой. Экс-балерина, по ее же просьбе, выделяла им билеты на разные мероприятия.

«Тогда она была обыкновенной тусовщицей, не обладающей собственной профессией. И я действительно отдавала все эти пригласительные. Ксения начала мне звонить, и мы стали общаться, но никакой дружбы не было. Хотя мы появлялись в одних и тех же компаниях, устраивали посиделки», — рассказала Волочкова Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Но в какой-то момент, как призналась Анастасия, Ксения решила устраивать конфликты со звездными людьми, чтобы тем самым повысить свой рейтинг в шоу-бизнесе.

«Все начиналось с показа Versace. (На тот момент мы уже жили с Сулейманом). И когда я выходила в белом роскошном королевском платье, то на глазах изумленных зрителей она подошла и облила меня бокалом красного вина. Тем самым Собчак, конечно, привлекла внимание журналистов», — добавила Волочкова.

Также экс-балерина призналась, что у нее не было никакого романа с Вячеславом Лейбманом, к которому ее ревновала Собчак, уже будучи в отношениях с Умаром Джабраиловым.

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