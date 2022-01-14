Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео
Тигровые креветки с чесночным соусом на подушке из рукколы
Видео

«Есть вещи, которые за гранью»: Ксения Бородина объяснила, почему бы не стала участвовать в «ЧБД»

По словам телеведущей, на ее памяти не было ни одной девушки, которая бы достойно прошла все испытания.

«Есть вещи, которые за гранью»: Ксения Бородина объяснила, почему бы не стала участвовать в «ЧБД»
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, стала бы она участвовать в популярном шоу «Что было дальше?»

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/stories/borodylia/

«Вот на моей памяти нет ни одной девушки, которая бы там участвовала и достойно все прошла. Может, я кого-то забыли и не видела. Сидеть и слушать, что у тебя финик вместо писи — такое себе занятие. Или как ты сосешь, простите».

Ксения Бородина

Как отметила Ксения Бородина, она смотрит данную программу, и она ей нравится. «Но это надо совсем хотеть пиара, чтобы смеяться над собой. Есть вещи, которые за гранью», — заметила Ксения Бородина.

Напомним, что ведущие шоу «Что было дальше?» зачастую издеваются над своими гостями. Так, к примеру, совсем недавно было с балериной Анастасией Волочковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиКсения БородинаКсения Бородина последние новостиШоу "Что было дальше?"