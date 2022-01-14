«Я была любимой, у нее все иначе»: Волочкова, вспоминая Керимова, высказалась в адрес Канделаки

В эти дни Анастасия Волочкова вновь счастлива. Кажется, что экс-балерина наконец-то встретила долгожданную любовь. На Мальдивах она отдохнула в компании бизнесмена Сергея, которого отвела на курорт на свой счет. А когда-то ее одаривал подарками и признавался в любви миллионер Сулейман Керимов.

Более 15 лет назад Керимов попал в страшное ДТП в Ницце. Тогда в «Феррари» вместе с ним была Тина Канделаки. Машина загорелась, а Тина, по словам Анастасии, покинула ее сама, оставив Сулеймана внутри. После этого, как призналась Волочкова, с журналистом ее не связывает абсолютно ничего.

«Когда я жила с Сулейманом, то была абсолютно свободной женщиной. Что касается Тины, то она в период отношений с Сулейманом Керимовым была замужем. Но больше меня с ней ничего не связывает… Не надо сравнивать грандиозность и высоту отношений и низкие отношения за деньги», — сказала Волочкова Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова призналась, что с Николаем Басковым и Никитой Джигурдой ее связывает лишь крепкая дружба.

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