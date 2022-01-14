«Я полон сил»: Вячеслав Зайцев намерен возродить былую славу «Дома моды»

Минувший год для кутюрье Вячеслава Зайцева был непростым. Была продана часть здания его «Дома моды», болезнь наложили свой отпечаток. Но модельер не унывает. Новый год он встретил в своем загородном доме в компании помощника Олега и уже приступил к работе.

«Я прошел два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашел с новыми силами. А еще из хорошего: выплаченные долги по зарплате и коммунальным платежам моего «Дома моды». Вот главные достижения моего 2021-го. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего «Дома моды», — цитирует Зайцева «Комсомольская правда».

Добавим, в скором времени Зайцев планирует выпустить новую коллекцию. По словам кутюрье, материалы к ней уже закуплены.

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