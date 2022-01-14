«Мы бывали в разных местах»: Волочкова рассказала о том, что ее на самом деле связывает с Басковым

Экс-балерина и артист дружат много лет и даже отдыхают вместе.

Недавно Анастасия Волочкова вновь устроила личную жизнь. Ее новым возлюбленным стал бизнесмен из Подмосковья по имени Сергей. Ранее экс-балерине приписывали романы со многими селебрити. Так, на протяжении многих лет фанаты шептались о том, что у Анастасии отношения с Николаем Басковым.

Оказалось, что артист и экс-балерина просто дружат много лет и отдыхают вместе. «Золотой голос» не упускал возможности сделать презент тогда еще маленькой дочке Анастасии – Ариадне, а саму блондинку задаривал дорогими подарками, в том числе были серьги с бриллиантами и путевки на Мальдивы.

«Мы бывали в разных местах: на яхтах, на островах, но именно тот отдых вспоминаем как самый веселый, душевный, интересный. Коля потрясающий во всех своих ипостасях: как мужчина, как друг, как человек, умеющий сострадать», — рассказала Волочкова в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, ранее Анастасия отметила, что более 20 лет дружит с Никитой Джигурдой и его женой Мариной Анисиной.

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