«Никита – частый гость»: Волочкова призналась, что ее связывает с Джигурдой

Актер и экс-балерина дружат много лет.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда дружат много лет. Злые языки приписывали им даже романтические отношения, но, как утверждает экс-балерина, их связывает крепкая дружба.

«Познакомились на телевизионном шоу, куда он однажды пришел. Тогда у меня были непростые времена (хотя я всегда сталкивалась с испытаниями и противодействиями). Уже с первых съемочных дней он начал меня защищать, поступал, как джентльмен, а потом мы подружились и стали встречаться в неформальной обстановке», — сказала Волочкова в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Анастасия отметила, что они с Никитой еще и соседи, оба живут на Новой Риге буквально в пяти минутах друг от друга.

«Поэтому Никита – частый гость у меня. За время нашей дружбы происходило очень много перипетий как в моей, так и в его жизни. Но он всегда поступал по-мужски», — добавила экс-балерина.

Также Волочкова добавила, что находится в прекрасных отношениях с женой Никиты Джигурды — Мариной Анисиной.

Напомним, новогодние каникулы Анастасия Волочкова провела на Мальдивах в компании нового возлюбленного по имени Сергей.

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