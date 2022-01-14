Не хотел никого видеть: стало известно, в каких условиях жил Куравлев в доме престарелых

На днях Леонид Куравлев был госпитализирован в Коммунарку. Он находится под кислородной маской и питается через зонд. В последние полгода звезда жил в доме престарелых. Он был прикован к постели и не хотел никого видеть.

В социальном учреждении сообщили, что даже табличку с его знаменитой фамилией не стали вешать на дверь, чтобы известного актера никто не беспокоил.

«Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет», — рассказала одна из сотрудниц дома престарелых.

Напомним, ранее стало известно, то состояние Куравлева крайне тяжелое. Медики не дают каких-либо прогнозов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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