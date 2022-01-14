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«Раздеваться не нужно было»: Лепс сменил имидж и снялся обнаженным

Кадрами артист поделился в своем инстаграме.

«Раздеваться не нужно было»: Лепс сменил имидж и снялся обнаженным
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

В конце прошлого года 59-летний Григорий Лепс вновь стал холостяком. После 20 лет брака он развелся с Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей. По Старый Новый год Лепс вновь удивили своих фанатов.

В инстаграме он опубликовал кадры, на которых появился обнаженным и с новой прической. Фото были сделаны на съемочной площадке, а образы выбраны для одной из фотосессий. Однако не всем фолловерам такая идея пришлась по душе.

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Скриншот: instagram.com/gvleps/

«Ну, раздеваться не нужно было! Крутой! Шикарная смена имиджа. Печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа», — писали пользователи Сети.

Напомним, новогодние каникулы Лепс провел со старшей дочерью Ингой от первого брака в Куршевеле. Свой развод артист по-прежнему никак не комментирует.

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