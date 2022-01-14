«Замечательная традиция»: Стриженова в белоснежной шубке показала, как отметила Старый Новый год с мужем

Многие звезды в эти дни находятся на курортах. Одни загорают на Мальдивах и в Дубае, другие – бороздят снежные склоны Куршевеля. Екатерина Стриженова уже приступила к работе после праздничных каникул, поэтому Старый Новый год встретила в Москве.

В своем инстаграме телеведущая поделилась кадрами, на которых позировала в белой шубке в компании мужа и домашнего любимца.

«Старый Новый год, как праздничный аккорд! Замечательная традиция, уникальное российское явление! Продолжаем верить, что завтра будет лучше, чем вчера!

Главное не забыть, что утром снова на работу», — написала Стриженова.

Напомним, в барке с Александром Стриженовым звезда Первого канала – более 30 лет. Они вырастили двух дочек – Анастасию и Александру Стриженовых.

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