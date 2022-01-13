«Как Сашина старшая сестра»: Яна Рудковская удивила моложавой внешностью

Звездный продюсер позировала со старшим сыном на фоне Эйфелевой башни.

Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская разместила в личном микроблоге свежую фотографию с сыном Сашей. Старший наследник знаменитости нежно обнимал любимую маму, которая привезла его в Париж.

Для многих Париж является настоящим городом-мечтой. А для Саши Плющенко эта мечта стала явью. Вместе с родительницей юный фигурист позировал на фоне светящейся синей Эйфелевой башни.

«Вечерний Париж и синяя магическая Эйфелева башня», – подписала Рудковская снимок с сыном.

Яна в брендовой объемной куртке с хищным принтом обнимала улыбающегося Сашу.

Фолловеры Рудковской отметили, что продюсер так молодо выглядит, что напоминает старшую сестру Плющенко.

«Саня здесь такой счастливый», «Яна, вы очень красивая», «У вас, Яна, красивая улыбка, улыбайтесь чаще», «Глаза одинаково горят», «Вы выглядите, как Сашина старшая сестра», «Такая счастливая улыбка, счастливый блеск в глазах», – восхитились поклонники Рудковской в комментариях под фото.

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