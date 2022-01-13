Коляска под рукой: Нюша в шелковом платье-рубашке с сыном и дочкой покаталась на колесе обозрения

Певица провела время с родными. Даже мама артистки присоединилась к прогулке.

Нюша является популярной исполнительницей в России. Она не скрывает, что любит проводить время а сцене. Певица выпустила множество хитов. В последние годы она стала больше времени уделять семье.

Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У нее также подрастает дочка Симба, которой не так давно исполнилось три года. А накануне Нового года у пары появился сын, имя которого пока остается секретом.

больше по теме Катается с мамой на спорткаре: Нюша показала крохотные ножки сына в пинетках Певица поделилась трогательными кадрами.

Рожать на этот рах Нюша решила не в Майами, а в Дубае. По словам певицы, ей не нравится носить многослойную одежду, поэтому она и приехала на курорт.

Примечательно, что артистка первое время наслаждалась материнством. Теперь она уже успевает проводить время с друзьями и устраивать фотосессии. 13 января Нюша сначала покатала кроху-сына на спортакаре. А потом устроила семейный променад.

Нюша была облачена в платье-рубашку мятного цвета, которая подчеркнула ее загорелые ноги. Певица оказалась на колесе обозрения. Кабинка этого сооружения выглядит как комната. Там оказались все ее члены семьи: мама Ирина Шурочкина, дочка Симба, Муж Игорь Сивов, а также пасынки звезды. Возле артистки была коляска, которой спал сын.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали Нюшу комплиментами. «Какая классная семья», «Вот это виды», «Сколько вас там», «Нюша такая счастливая», «Одни дети. Одно счастье», «Выгуляли всех разом», «Какая мама счастливая», «Нюша прям похорошела», «Радуете, прям очень дружные и веселые», — прокомментировали кадры подписчики.

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