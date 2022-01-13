«Семья выбирала»: сиделки Леонида Куравлева показали комнату артиста в доме престарелых

Звезда «Самой обаятельной и привлекательной» полгода жил в ней.

Стало известно, как жил Леонид Куравлев в доме престарелых «Идиллия». Сиделки столичного учреждения по уходу за пожилыми людьми показали комнату знаменитости.

Напомним, шестого января Леонида Вячеславовича госпитализировали в Коммунарку. Примечательно, что артиста забрали из дома престарелых. Поклонников актера возмутило, что дети «избавились» от отца. При этом сами Екатерина и Василий утверждают, что актер сам захотел ухода специалистов.

Это подтвердили и врачи социального учреждения.

«Семья выбирала центр, все руководствовались решением Леонида Вячеславовича. Выбор был долгий. Даже в тот день, когда был согласован его заезд, все были готовы к отказу. Он мог не захотеть приехать. А когда все же появился, то все были готовы к тому, что он откажется или захочет уйти», — рассказал директор пансионата в программе «пусть говорят» на Первом канале.

Также в эфире показали, как выглядит комната Леонида Куравлева.

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