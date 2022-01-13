«Похожи друг на друга»: Кети Топурия в кожаных брюках и хлопковом топе примкнула к мужу в Дубае

Исполнительница вышла на вечерний променад с брутальным избранником.

Солистка «А’Студио» Кети Топурия опубликовала свежее фото с мужем Львом Деньговым в своем микроблоге. Поклонники знаменитостей остались в восторге от красоты пары.

Напомним, недавно Кети Топурия вместе с семьей улетела на отдых в Дубай. Певица не показывает фото в купальнике на пляже. Зато активно делится кадрами в объятиях мужа.

Фолловерам остается только завидовать нежным чувствам Топурии и ее мужа-бизнесмена.

Среди последних публикаций Кети появился снимок в кожаных брюках силуэтного кроя. К ним артистка добавила топ на тонких бретелях молочного оттенка.

Исполнительница завершила образ в кэжуал-стиле клетчатой рубашкой. Ее Топурия повязала на талию. Также Кети добавила к аутфиту лаковые туфли на плоской подошве с квадратным мысом.

«Какие же вы оба красивые», «Какие же вы нереальные. Такие красивые! С ума сойти», «Какие туфли», «Какая стильная Кети», «Так похожи друг на друга», «Самая красивая пара», — написали восторженные поклонники пары Кети и Льва.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.