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«Обманула и уехала»: Анна Хилькевич рассказала, почему ищет новую няню своим детям

Сейчас вся семья актрисы отдыхает в Доминикане.

«Обманула и уехала»: Анна Хилькевич рассказала, почему ищет новую няню своим детям
Анна Хилькевич с дочерью. Фото: globallookpress.ru

Анна Хилькевич рассказала, почему ищет новую няню своим детям. Сейчас вся семья актрисы отдыхает в Доминикане. Артистка призналась, что со страхом ждет возвращения домой их отпуска, ведь ей придется искать новую няню для своих дочерей.

«С ужасом представляю, как по возвращении (правда, еще через 11 дней) я снова буду искать нам няню-помощницу. Та няня, что была у нас последние несколько месяцев, за неделю до нового года(самую плотную и сложную по съемкам) обманула и уехала к друзьям, готовиться к праздникам», — рассказала Хилькевич в своем Instagram.

Хилькевич призналась, что им не везет с нянями и, наверное, это не для их семьи. Дольше всего одна из нянь работала в доме актрисы 2,5 года, однако ей пришлось уйти, когда девочки стали очень активными.

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