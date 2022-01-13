«Никто не ожидал»: Алина Загитова «увела» у Евгении Медведевой напарника

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась свежим роликом в своем микроблоге. Примечательно, что знаменитость исполнила яркий танец с Даней Милохиным.

Милохин катался в недавнем сезоне «Ледникового периода» с бывшей конкуренткой Загитовой. После появления Дани Милохина в компании Жени Медведевой в шоу Ильи Авербуха, зрители стали приписывать паре роман.

Медведева и Милохин отрицают романтические чувства друг к другу. Однако поклонники знаменитостей в это не верят. Поэтому недавний танец Загитовой и Милохина вызвал недоумение.

«Дуэт, которого никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — прокомментировала Алина зажигательный танец с участником «Ледникового периода».

«Медведева уже отписалась», «Бедная Женя», «Медведева заревнует же», «Вот это поворот! Не ожидали такого дуэта, это точно!» — написали поклонники фигурного катания.

Напомним, ранее Алина Загитова рассказала, почему чувствует себя старушкой. Знаменитости кажется, что ей больше 19 лет.

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