Принц Эндрю предстанет перед судом по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Стало известно, что среднему сыну британского монарха Елизаветы II – принцу Эндрю – грозит судебное разбирательство. Примечательно, что герцог Йоркский уже не сможет обжаловать это решение.

После обвинений Вирджинии Джуффре принца Эндрю стали подозревать в сексуальной связи с 17-летней против ее воли.

Отметим, что адвокаты принца подавали ходатайство. Юристы полагались на подписанное Вирджинией Джуффре соглашение в 2009 году с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. В этом документе обвинитель герцога Йорского обязывалась не требовать судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю.

Однако суд Южного округа в Нью-Йорке отказался брать это во внимание и разрешил продолжать дело второго сына королевы. Об этом сообщает BBC News.

Напомним, ранее королевская семья рассказала об участи принца Эндрю. Королева Елизавета II будет вынуждена лишить любимого сына титула герцога Йорского в случае подтверждения его связи с 17-летней. До принца Эндрю титул принадлежал отцу Елизаветы II – Георгу VI.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.