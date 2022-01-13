Идиллия: Джанабаева в трикотажном платье цвета айвори предстала с Меладзе у домашнего камина

Альбина Джанабаева уже давно выступает на сцене. Раньше она была солисткой группы «ВИА-Гра». Потом певица стала строить сольную карьеру. Примечательно, что ее во всем поддерживает муж Валерий Меладзе.

Они вместе уже давно, но свой роман скрывали много лет. Лишь в 2014 году. Тогда у них уже был сын Константин и только родился сын Лука. А вот в 2021 году у пары появилась дочка Агата.

Примечательно, что Альбина планировала третьего ребенка. Теперь она заботиться о крохе. При этом певица уже вернулась на сцену. Не так давно пара отдохнула в горах. А вот старый Новый год они отпраздновали уже дома. Артистка оделась в одной гамме с мужем.

Она предстала в трикотажном платье макси цвета айвори в кресле у камина. Меладзе был в брюках и молочном джемпере. Они подняли бокалы в своем загородном особняке. Стены в комнате покрашены в модный пудровый цвет, а мебель выполнена из светлых материалов.

«Как жаль, что все праздники закончились!» — заявила Альбина. «Не все, а как же старый Новый год?» — уточнил певец. «Знаешь, я рад, что время идет. Мы строим планы, они сбываются, подрастают дети! Давай выпьем за ход времени» — добавил он. «Кажется, кое-кто подрос. С Новым годом», — согласилась артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились парой. «Какие вы красивые», «Почему я вас так обожаю!», «Какая у вас гостиная», «Роскошный камин», «Как круто выглядит Валерий, очень уютный свитер», «Вы само очарование, «Альбина», — прокомментировали пост подписчики.

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