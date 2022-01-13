«Заново учимся ходить»: Анна Плетнева рассказала о состоянии мужа после ДТП

Певица Анна Плетнева рассказала о состоянии своего мужа-бизнесмена Кирилла Сырова, который в октябре 2021 года попал в ДТП на своем мотоцикле и долгое время провел в реанимации.

«Все очень медленно, — прокомментировала 44-летняя артистка восстановление своего супруга. — Это очень серьезные травмы, они называются сочетанные, то есть множественные. Открытые переломы… Были проведены операции, встроены платины, специальные устройства для того, чтобы собрать человека, и заново учимся ходить. Но все будет хорошо».

Анна отметила, что в такой сложной ситуации ее поддерживают друзья и любимая работа.

«Если бы не моя работа, не вот это переключение, когда: «Эгегей! Плохая девочка на сцене! Давайте все встали, как зайки, и танцевать!» И я дарю людям праздник. И я должна быть этим праздником. И я хотя бы на время забываю обо всем. И если бы не это переключение, я бы давно сошла с ума. Потому что в моей жизни было очень много страшных историй, по-настоящему страшных… И никто об этом не знает, и я не хочу, чтобы кто-то об этом знал», — поделилась Плетнева в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Певица посчитала, что выступает на сцене уже 25 лет. И все это время именно работа помогает ей сохранить рассудок после жизненных испытаний.

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