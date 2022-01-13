«Спасибо моему любимому мужу»: невестка Валерии отмечает 24-летие

Лиана Шульгина по традиции уединилась в номере отеля, чтобы загадать желание.

Жена младшего сына певицы Валерии опубликовала на личной странице в Instagram фотографию с двумя цветочными букетами. Лиана Шульгина обнимала мужа в свой день рождения.

Отметим, что 13 января Лиана Шульгина празднует свой день рождения. В этом году блогеру и невестке Валерии исполнилось 24. Лиана решила поздравить себя и поблагодарить тех, кто поддерживал ее в прошлом году.

«С днем рождения меня! Спасибо моему любимому мужу, любимой Селиночке, моим любимым родителям, любимым сестричкам, всей моей любимой и такой большой семье, любимым друзьям и любимым вам. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за вашу поддержку. Это был прекрасный год, вселенная, спасибо. Я счастлива!» – обратилась к фолловерам Шульгина.

Также Лиана рассказала о традиционных праздничных ритуалах. Шульгина уединяется в свой день рождения, чтобы загадать заветное желание.

«Пришла в номер. Хочу побыть наедине с собой. Поблагодарить прошедший год, поставить цели и загадать желания. Делаю так уже четыре года. День рождения — отличное время для этого», — призналась Лиана.

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