62-летняя Юдашкина в черном платье в пол и полушубке предстала в заснеженном саду после вечеринки

Жена кутюрье повеселилась на празднике с Владимиром Винокуром и Надеждой Бабкиной. Домой она вернулась, когда стемнело.

Марина Юдашкина является главной музой знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Они вместе уже больше 30 лет и воспитали дочку Галину. Теперь главной отрадой пары являются внуки Аркадий и Анатолий.

Но малыши с родителями находятся в Гонконге, поэтому Марина находит время для готовки и встреч с друзьями. В 62 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Зачастую Юдашкина облачается в наряды, которые создает ее муж. Она всегда привлекает к себе внимание на праздниках. Накануне светская львица отправилась на вечеринку к подруге Этери.

Она облачилась в черное платье в пол с верхом из мерцающего гипюра. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Марина повеселилась в компании Надежды Бабкиной и Владимира Винокура.

Домой жена кутюрье вернулась поздно. В заснеженном саду у особняка ее засняли, когда уже стемнело. Она надела черный полушубок и грациозно шла к семейному гнездышку.

«Поздравляем с наступающим старым Новым годом! Пусть он принесет вам счастья! Долгих лет жизни! Здоровья! Удачи!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная маэстро. «Королева в своем прекрасном царстве!», «Королева красоты! Побольше видео, Маринушка!», «Вы обворожительны!», «Какая вы красивая», «Очень стройная», «Платье такое роскошное», «Как вы прекрасны», «Ну просто сказочно», — прокомментировали пост подписчики.

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