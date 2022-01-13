«Никто его не бросал»: дети Леонида Куравлева навещали отца в доме престарелых

Сотрудники «Идиллии» рассказали, как у них жил артист до госпитализации в Коммунарку.

Работники из московского дома престарелых «Идиллия» поделилась подробностями пребывания Леонида Куравлева в их учреждении.

Напомним, что во время новогодних каникул звезду «Самой обаятельной и привлекательной» увезли в больницу с подозрением на ковид. Поклонники артиста были удивлены, что Леонида Вячеславовича забирали из дома престарелых. Некоторые подумали, что сын и дочь таким способом избавились от пожилого отца.

«Сначала он сам не хотел ни с кем общаться, лежал без движения. Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати — все это стандартная отработанная технология», — передает starhit.ru слова пресс-службы «Идиллии».

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«Потом стали вывозить на каталке на прогулки. А позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить! Занимался лечебной физкультурой, плюс на тренажерах — в его возрасте это настоящий подвиг», – добавили сотрудники.

К слову, родные дети артиста навещали Леонида Вячеславовича. Работники дома престарелых уверяют, что сын и дочь Куравлева не бросали отца:

«Приезжали сын с невесткой, поставили ему собственную нарядную елку на Новый год. Никто его не бросал, это какая-то обидная ерунда. Были и внуки, и даже родители невестки — они все внутри семьи тесно общаются. Устроили своим появлением настоящий праздник. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили. Просто хотели, чтобы тому стало хоть немного получше».

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