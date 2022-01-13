«Лучше, чем у Волочковой»: 51-летняя Хмельницкая без труда садится на продольный шпагат

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала в своем микроблоге видео с участием Алены Хмельницкой. Таким образом знаменитость поздравила подругу с днем рождения и похвасталась ее растяжкой.

Алена Хмельницкая во время новогоднего застолья показала всем гостям, на что способна. Актрисе на днях исполнился 51 год. Хмельницкая доказала, что это вовсе не приговор для любителей спорта.

Алена Хмельницкая — частый гость в тренажерном зале. Поэтому шпагат для артистки не проблема.

«Первого января у нас традиционный хаш открытых дверей — собираются самые близкие, едят хаш, солянку, доедают оливье, «шубу», холодец, распаковывают подарки, расплачиваясь за них песней или стихотворением, и Алена Хмельницкая, бесподобная, обязательно садится на шпагат», – призналась Симоньян.

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«Алена — супер! Шпагат лучше, чем у Волочковой», «Вот это круть! И главное, легко и непринужденно!», «Ничего себе, вот Алена молодец», — написали восторженные поклонники Хмельницкой.

Отметим, что Алена Хмельницкая дружит с Маргаритой Симоньян — новой женой ее бывшего возлюбленного Тиграна Кеосаяна.

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