«Господи, обрызгали меня»: Муцениеце нырнула в бассейн, не ожидав «слюнявого» нападения

Дети актрисы из фильма «Тобол» едва не устроили драку в воде, а Муцениеце и ухом не повела.

Агата Муцениеце вместе с детьми от «мажора» Павла Прилучного отдыхает в теплых краях. Почти весь день актриса из фильма «Тобол» провела на шезлонге, пока ее дети — девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочка Мия — плескались в бассейне.

Поклонники удивились тому, что Агата даже ухом не повела, когда ее отпрыски едва не устроили драку прямо в воде. Видимо, к таким проявлением чувств актриса уже давно привыкла. Будучи мамой двоих детей, она старается лишний раз не обращать внимание на перепалки и ссоры своих чад.

Но не все инста-мамочки согласны с таким поведением Муцениеце. «Дети за спиной орут, а ей плевать! Мне бы такую выдержку», «Ох, я бы уже задала своим трепку!!», «Ну если это их бассейн, пусть шалят! Чужих же деток не видно рядом, а эти уже привыкли к закидонам», «Слюнявое нападение деток», — написали поклонники.

«Господи, обрызгали меня!» — поморщилась актриса.

Кстати, Агата Муцениеце наслаждается отдыхом без бывшего мужа Павла Прилучного. Фанаты предположили, что на моря с экс-возлюбленной «мажора» не отпустила «папины дочка» Мирослава Карпович.

А ведь Паша вполне мог бы составить компанию своим детям на каникулах. «Неужто Мира не пустила Пашку с бывшей женой?? Дальновидно», «Так, может, он сам не захотел!! Съемки, какие уж тут моря», «Ой, да ладно, «папина дочка», небось, поедом есть со своей ревностью», «Ха! Карпович не пустила Пашку??» — гадали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!