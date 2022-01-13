Катается с мамой на спорткаре: Нюша показала крохотные ножки сына в пинетках

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что у нее миллионы поклонников. Примечательно, что в последние годы жизнь артистка уже выступает реже.

Она предпочитает путешествовать с семьей и уделять время мужу Игорю Сивову и дочке Симбе. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она родила сына в Дубае. Примечательно, что звезда предпочла остаться на курорте до весны.

Ранее Нюша делилась трогательными кадрами, на которых то гуляла с дочкой, то демонстрировала маленького сына. По словам певицы, малыш перевернул ее жизнь.

Примечательно, что молодая мама не сидит дома. Накануне она встретилась с Викторией Лопыревой. А вот 13 января артистка отправилась на съемку. Примечательно, что она решила покатать сына на спорткаре. Звезда засняла крохотные ножки малыша в пинетках.

«Путешествует, с мамой на съемки. Сегодня в пробке меня можно встретить на этой крошке», — написала артистка.

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