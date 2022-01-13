«А ночью-то, как спит? На спине?»: пассия Тимати придавила «бидоны», распластавшись на песке

19-летняя киевлянка Саша Дони вальяжно улеглась на животик, но распластаться в свое удовольствие на песочке так и не смогла. И все из-за чересчур пышной груди. Пассия Тимати прикрыла «острые пуговки» тонкими лоскутами, однако бикини не скрывало, а скорее подчеркивало всю прелесть ее пышного бюста.

Кстати, многие поклонники уверены, что Саша успела подкорректировать груди с помощью силикона: уж слишком «надувным» выглядит ее бюст. «А ночью-то, как спит? На спине??», «С такими грудями особо не понежишься, лежа на животике», «Зато в море можно без надувного круга плескаться», — не унимались фанаты.

«Зачем столько пластики в столь юном возрасте? Нос уже как у Майкла Джексона», «И губы, и нос — все выглядит неестественно! А в старости эти пельмешки обвиснут и потрескаются», «Если сейчас уже губы так выглядят, то что будет годы спустя??», «Только не говорите, что это свое — натуральное и природное», «Брр! Это уже не привлекательно», — написали фолловеры.

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