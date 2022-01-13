Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео
Тигровые креветки с чесночным соусом на подушке из рукколы
Видео

«А ночью-то, как спит? На спине?»: пассия Тимати придавила «бидоны», распластавшись на песке

19-летнюю киевлянку Сашу Дони затравили из-за слишком пухлых губ и тонкого носа.

«А ночью-то, как спит? На спине?»: пассия Тимати придавила «бидоны», распластавшись на песке
Пассия рэпера Тимати Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

19-летняя киевлянка Саша Дони вальяжно улеглась на животик, но распластаться в свое удовольствие на песочке так и не смогла. И все из-за чересчур пышной груди. Пассия Тимати прикрыла «острые пуговки» тонкими лоскутами, однако бикини не скрывало, а скорее подчеркивало всю прелесть ее пышного бюста.

Кстати, многие поклонники уверены, что Саша успела подкорректировать груди с помощью силикона: уж слишком «надувным» выглядит ее бюст. «А ночью-то, как спит? На спине??», «С такими грудями особо не понежишься, лежа на животике», «Зато в море можно без надувного круга плескаться», — не унимались фанаты.

Любовница Тимати Саша Дони
Саша Дони улеглась на живот, но груди не дали ей полностью распластаться на песке. Фото: Instagram.com/sashadony

«Зачем столько пластики в столь юном возрасте? Нос уже как у Майкла Джексона», «И губы, и нос — все выглядит неестественно! А в старости эти пельмешки обвиснут и потрескаются», «Если сейчас уже губы так выглядят, то что будет годы спустя??», «Только не говорите, что это свое — натуральное и природное», «Брр! Это уже не привлекательно», — написали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Новости googleСаша ДониТимати