Модная бабушка! Валерия в джинсах-бойфрендах щегольнула с молодой невесткой и внучкой Селин

Иосиф Пригожин поздравил Лиану с днем рождения, отметив, что они жду от них с Арсением еще внуков.

Певица Валерия по праву может считаться одной из самых моложавых бабушек. У многих поклонников даже язык не поворачивается называть так именитую артистку. Но этот новый для себя статус поп-дива получила отнюдь не из-за возраста. Просто теперь у нее есть внучка Селин.

В своем микроблоге муж певицы Валерии музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился свежим снимком, на котором артистка позировала с сыном Арсением, невесткой Лианой и внучкой Селин. Многие фанаты подметили, что певица выглядит едва ли не ровесницей жены своего младшего сына.

Валерия щегольнула в стильной бейсболке, ультрамодных джинсах-бойфрендах, простой белой майке, поверх которой она накинула сорочку и кедах с цветной аппликацией.

«Большая семья —это прекрасно. За последние два года усилиями наших сыновей она стала еще больше. Сегодня день рождения у нашей невестки Лианы. Она добрая и заботливая мама и жена. Лианочка, поздравляю тебя! Спасибо тебе за нашу чудесную Селинку. Будем ждать от вас с Арсением продолжения», — отметил Иосиф.

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