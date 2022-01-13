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«Мы пошли какой-то другой дорогой»: Хитяева объяснила, почему не общается с Шатиловой

Звезды когда-то были лучшими подружками, но сейчас не разговаривают друг с другом.

«Мы пошли какой-то другой дорогой»: Хитяева объяснила, почему не общается с Шатиловой
Людмила Хитяева и Анна Шатилова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Хитяева в студии программы «Прямой эфир» Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала, почему не общается с диктором Анной Шатиловой.

Людмила Хитяева и Анна Шатилова
Людмила Хитяева и Анна Шатилова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«У Ани два внука сейчас. Мы пошли какой-то другой дорогой. Вообще, мы никогда в жизни не ссорились. Никакая кошка между нами не пробегала. Просто каждый в жизни идет своей дорогой. Потом пандемия началась. Я интроверт, по сути, поэтому не общаемся».

Людмила Хитяева

По словам Хитяевой, она не любит, когда ее вытаскивают из привычной обстановки. «Я не скачу по экранам. Редко это делаю. В исключительных случаях. На программе «Привет, Андрей!» была три раза. Это тема насчет Шатиловой закрыта. Не будем муссировать. Она в хорошей форме. Работает и востребована. Так же, как и я», — заметила Людмила Хитяева.

Напомним, что Анна Шатилова и Людмила Хитяева были когда-то лучшими подругами. Сейчас они не разговаривают друг с другом.

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