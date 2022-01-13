«Павлуша закусился?»: Агата Муцениеце лихо трясла «кокосами» в тверке под хит Бритни Спирс

Агата Муцениеце после вечеринки по случаю дня рождения сына Тимофея улетела в теплые края вместе с детьми от бывшего мужа — «мажора» Павла Прилучного. Актриса из фильма «Тобол» устроила «грязные» танцы на пляже, прикрыв массивные бедра парео. Агата извивалась под хит Бритни Спирс, потряхивая своим «кокосами» в диком тверке. При этом и бюст актрисы ходил ходуном — туда и сюда.

Многие с восторгом отнеслись к тому, что Муцениеце не стесняется показывать свою природную грацию. «Такому в «Ледниковом периоде» точно не научат!», «Оу! Вот это танцы под Бритни Спирс», «Обожаю Агату! Всегда с юмором», «Красотка, ну! Горяча, аж песок под ней плавится», «Фантастика! Грация пантеры», — писали фолловеры.

Однако нашлись и те, кому пляски Муцениеце показались уж слишком сексапильными. «Павлуша закусился?? Еще бы, такую красотку упустил», «Упс! Титьки в разные стороны», «Во дает! Своими окорочками трясет», — подметили поклонники.

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