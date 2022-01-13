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«Я не люблю слово «звезда»: мама Бориса Корчевникова высказалась о Людмиле Хитяевой

Как отметила Ирина Леонидовна, актриса — прекрасная рассказчица.

«Я не люблю слово «звезда»: мама Бориса Корчевникова высказалась о Людмиле Хитяевой
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Мама телеведущего Бориса Корчевникова, Ирина Леонидовна, в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» высказалась в адрес актрисы Людмилы Хитяевой.

Ирина Корчевникова
Ирина Корчевникова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Телевидение оскудело, потеряв в лице Людмилы Ивановны Хитяевой такого рассказчика. Я потрясена. Вы рассказчица. Я не люблю слово «звезда». Но не каждая звезда способна так образно излагать то, что вы хотите нам донести. Любая актриса, сыграв одну из ваших ролей, которые мы видим на экране, могла бы считать, что жизнь творческая состоялась. Мое восхищение».

Ирина Корчевникова

«Это мама Бориса Корчевникова, у которого я два раза была, и восхищаюсь вашим сыном. Ему низкий поклон. Он — молодец», — заметила Людмила Хитяева.

Напомним, что мама Бориса Корчевникова — заслуженный работник культуры. В 2019 году была включена в состав Общественной палаты России.

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