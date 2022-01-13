«Трудно предугадать результат этого шоу»: Игорь Крутой собрался на пенсию

По словам композитора, у него в семье начались репетиции номера «Крутые на лошадях».

Композитор Игорь Крутой в Instagram разместил видео со своей семьей. На кадрах можно увидеть, как его самые близкие люди скачут на лошадях.

«Начались репетиции семейного циркового номера «Крутые на лошадях». Трудно предугадать результат этого шоу, но в случае успеха я выхожу на пенсию». Игорь Крутой

По словам Крутого, пусть его родственники — Деми, Вика и Сашенька — берут на себя ответственность за материальное состояние семьи. «Ура! Пора на заслуженный отдых! Дождался», — заявил Игорь Крутой.

Напомним, что близкие Игоря Крутого живут в Нью-Джерси. При этом его сыновья проживают в России. Сам он также путешествует на две страны.

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