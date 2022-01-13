«Ну, наконец-то! Как у обычной бабы — пузо!»: Брежнева в леотарде показала свой «волдырь» под грудями

Экс-солистка группы «ВИА Гра» порадовала поклонниц своим «несовершенным» видом. Многие, судя по всему, утешились: и у Веры есть что прятать под одеждой.

3 февраля Вера Брежнева отметит свое 40-летие. Ну а пока экс-солистка группы «ВИА Гра» делится сексапильными кадрами с курорта в Instagram, демонстрируя свою стройную фигуру. Жена музыкального продюсера Константина Меладзе в леотарде цвета электрик уселась на барную стойку, чтобы надеть ласты.

При этом поклонники сумели рассмотреть некоторые несовершенства ее фигуры и, судя по всему, вздохнули с облегчением. У певицы появился животик. Видимо, даже обворожительной Вере есть что прятать под одеждой. Нашлись и те, кто подметил, что, имея двух взрослых дочерей, певице не пристало щеголять полуголой, задирая ноги чуть ли не выше головы. «Ну, наконец-то! Как у обычной бабы — пузо!», «Упс! Сверкнула интимным, усевшись на барную стойку», «Слишком откровенно! Как Меладзе такое позволил?», «Скоро пенсия! А тут ноги выше головы», «Что за волдырь под грудями??» — написали фолловеры.

«Синяя рыбка на снорклинге! Нам очень повезло! Мы плавали с маской и ластами над рифами, было ощущение, что мы в аквариуме. Потому что такое количество разнообразной рыбы я еще не видела в природе. Ну и в конце плавания мимо нас проплыла черепаха!! Мы визжали от восторга прям под водой, а по возвращении нас ждала еще стая дельфинов!! В общем нам скучать некогда, я все больше кайфую», — отметила певица.

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