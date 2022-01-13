«Был в нее влюблен»: 100-летний актер рассказал о своих чувствах к Хитяевой на шоу Малахова

Как отметил Николай Лебедев, актриса — метеор и человек широкой души.

Актер Николай Лебедев, которому 15 декабря прошлого года исполнилось 100 лет, вышел на связь со студией программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» и рассказал о своих чувствах к 91-летней актрисе Людмиле Хитяевой.

«Хитяева — это метеор, это Волга. Это широта русской души. Не скрываю. Был в нее влюблен. Но это все закончилось на съемочной площадке. Я был женат. Но я прекрасно знал, на кого она заглядывалась в молодости». Николай Лебедев

Как вспомнил Лебедев, однажды Людмила Хитяева вошла в его номер гостиницы «Украина» и подарила ему вазу. «Она до сих пор стоит у меня дома. Я ее вспоминаю, но сейчас мы редко общаемся. У нее свои дела, а у меня — свои. Что-то ушло», — заметил Лебедев.

Напомним, что Людмила Хитяева и Николай Лебедев вместе снимались в советских фильмах. В частности, в знаменитой советской картине «Евдокия».

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