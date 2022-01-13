«И врагов не надо с такими друзьями»: Водонаева осудила Коку за видео с выпившей Бузовой

По словам модели, дамы, судя по всему, направлялись в спа.

Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале прокомментировала скандальное видео, на котором певица Клава Кока снимает заметно подвыпившую, как некоторым показалось, коллегу Ольгу Бузову.

«Дамы, как мы понимаем из их разговора, направляются в спа. Ну что тут сказать: и врагов не надо с такими друзьями, как Клава Кока. «Ты в моей куртке, пошли, не валяйся тут», — говорит она Бузовой». Алена Водонаева

Напомним, что Клава Кока и Ольга Бузова уже несколько дней вместе отдыхают в Куршевеле. Они катаются на лыжах. Кроме того, много времени проводят в ресторанах, где, возможно, употребляют горячительные напитки.

Не так давно Клава Кока зачем-то выложила в Сеть видео, где ее подруга с трудом передвигается. Причем едва не падает в снег. На кадры уже отреагировали некоторые знаменитости.

К примеру, Дима Билан заявил, что не понимает, зачем Клава Кока такое публикует в Сети. Ксения Собчак заявила, что ей странно поведение звезд, которые уже с обеда заливают на курортах вместе отдыха на свежем воздухе.

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