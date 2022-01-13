ФК «Динамо» отметил возвращение Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»

12 января стало известно, что бывший возлюбленный Виктории Лопыревой, футболист Федор Смолов вернулся в московский клуб «Динамо», в котором когда-то начинал взрослую карьеру.

31-летний спортсмен выступал за «Динамо» в 2007–2015 годах, но затем судьба изрядно помотала его по другим клубам. И вот Федор вернулся в родные пенаты, можно сказать. В самом клубе этот камбэк тоже посчитали значимым событием. И выпустили специальный ролик о возвращении игрока.

Любопытно, что видео сделано в духе недавно вышедшего спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Оно называется «Федор Смолов. Возвращение в «Динамо». 7 лет спустя», имеет те же музыку и сказочные элементы.

На ролике футболист идет по вокзалу, получает от совы заветное письмо с печатью, подходит к волшебной платформе, проходит сквозь колонну и оказывается на московском стадионе, где его уже ждут. Магия, одним словом.

«Суперское видео! С возвращением, Федор!», «Душевно, ждем на поле», «Ролик — топ, осталось дождаться такой же игры!», «Федор, будем надеяться на твои «волшебные палочки», — пишут болельщики в комментариях.

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