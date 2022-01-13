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«Эм! Пахнуло фотошопом»: Лопырева раскинула бедра, не заметив, что трусы сползли с «пилюльки»

Поклонники уверены, что Виктория просто переборщила с фотошопом, показав свою «интимную зону» не в самом привлекательном виде.

«Эм! Пахнуло фотошопом»: Лопырева раскинула бедра, не заметив, что трусы сползли с «пилюльки»
Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева слывет первой красавицей, и не зря! Только посмотрите, какие сексуальные снимки в своем Instagram публикует модель. Вот только некоторые поклонники все-таки нашли к чему придраться. Они заподозрили жену Игоря Булатова в фотошопе. И все из-за того, что трусики-шортики, в которых позировала Виктория, уж слишком неестественно смотрелись на ее фигуре.

Нашлись и те, кто заметил, что «интимная зона» модели выглядела не самым лучшим образом, словно лишнюю ткань на бедрах Лопырева заретушировала, оставив слишком много тела на виду.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева переборщила с фотошопом, засветив свою «интимную зону» не в самом привлекательном виде. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

«Эм! Пахнуло фотошопом», «Мне одному кажется, что трусики сползли с «пилюльки»? Или просто ткани не хватило?? Одно бедро слишком обнажено», «Просто ракурс не очень удачный», «Конечно, тут фотошоп, что гадать-то? Уж слишком ладная фигурка», «Надо было стринги надевать», «Фигурка — огонь! Топчик!! Не завидуйте», — пишут фолловеры.

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