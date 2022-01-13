«Эм! Пахнуло фотошопом»: Лопырева раскинула бедра, не заметив, что трусы сползли с «пилюльки»

Поклонники уверены, что Виктория просто переборщила с фотошопом, показав свою «интимную зону» не в самом привлекательном виде.

Виктория Лопырева слывет первой красавицей, и не зря! Только посмотрите, какие сексуальные снимки в своем Instagram публикует модель. Вот только некоторые поклонники все-таки нашли к чему придраться. Они заподозрили жену Игоря Булатова в фотошопе. И все из-за того, что трусики-шортики, в которых позировала Виктория, уж слишком неестественно смотрелись на ее фигуре.

Нашлись и те, кто заметил, что «интимная зона» модели выглядела не самым лучшим образом, словно лишнюю ткань на бедрах Лопырева заретушировала, оставив слишком много тела на виду.

«Эм! Пахнуло фотошопом», «Мне одному кажется, что трусики сползли с «пилюльки»? Или просто ткани не хватило?? Одно бедро слишком обнажено», «Просто ракурс не очень удачный», «Конечно, тут фотошоп, что гадать-то? Уж слишком ладная фигурка», «Надо было стринги надевать», «Фигурка — огонь! Топчик!! Не завидуйте», — пишут фолловеры.

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