Вместо жениха очаровательный верблюд? Климова в панаме с горошком щеголяла по пляжу в растянутой футболке

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отдыхает с дочками от разных мужей в теплых краях.

43-летняя Екатерина Климова, отправляясь в путешествия, в отличие от других звезд, не называет курорты, которым она отдает предпочтение. Увидеть геолокацию в Instagram бывшей жены Гелы Месхи большая редкость. После новогодних каникул актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» увезла дочек — 19-летнюю Елизавету и шестилетнюю Беллу — в теплые края.

В своем микроблоге Климова поделилась свежим снимком, на котором позировала с верблюдом. «Мурлычите?» — пошутила Любовь Толкалина.

По пляжу актриса прогулялась в ультрамодной панаме с горошком и в растянутой белой футболке. Не забыла Климова и про имиджевые очки — неотъемлемый атрибут пляжного образа.

В одном из своих интервью актриса призналась, что после трех браков она пока больше не хочет вступать в новые отношения. Екатерина уточнила, что у нее нет желания заводить романы. Видимо, развод с последним мужем Гелой Месхи дался ей нелегко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!