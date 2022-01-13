Вместо жениха очаровательный верблюд? Климова в панаме с горошком щеголяла по пляжу в растянутой футболке

43-летняя Екатерина Климова, отправляясь в путешествия, в отличие от других звезд, не называет курорты, которым она отдает предпочтение. Увидеть геолокацию в Instagram бывшей жены Гелы Месхи большая редкость. После новогодних каникул актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» увезла дочек — 19-летнюю Елизавету и шестилетнюю Беллу — в теплые края.
В своем микроблоге Климова поделилась свежим снимком, на котором позировала с верблюдом. «Мурлычите?» — пошутила Любовь Толкалина.
По пляжу актриса прогулялась в ультрамодной панаме с горошком и в растянутой белой футболке. Не забыла Климова и про имиджевые очки — неотъемлемый атрибут пляжного образа.
В одном из своих интервью актриса призналась, что после трех браков она пока больше не хочет вступать в новые отношения. Екатерина уточнила, что у нее нет желания заводить романы. Видимо, развод с последним мужем Гелой Месхи дался ей нелегко.
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