«Работать за какие-то копейки»: пасынок Макеевой планирует развивать свой бизнес

Старший сын Романа и Светланы Мальковых – 17-летний Андрей – еще весной прошлого года переехал жить к отцу и Анастасии Макеевой в Москву. В сентябре он поступил в колледж, где получает профессию проектировщика. Однако молодой человек намерен уже сейчас зарабатывать деньги. В свободное время он изучает работу популярного маркетплейса.

В своем инстаграме Андрей признался, что активно занялся изучением сферы продаж, так как не хочет работать за копейки.

«Проектировщик – это понятно, но сейчас, пока я учусь, я буду развивать свой бизнес. Потому что в «Макдональдсе» работать не хочу за какие-то копейки и на кого-то. Я хочу работать на себя и сам», — сказал Мальков.

Напомним, Роман Мальков и Анастасия Макеева стали супругами в мае прошлого года. В декабре актриса взяла фамилию мужа.

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