Глаз не оторвать: Рудова в прозрачном купальнике водрузила крепкие «полушария» на скалистые камни

На днях состоялась премьера комедийного фильма «Свингеры», где Наталья Рудова сыграла одну из главных ролей. 38-летняя блондинка имеет огромную армию поклонников, которых периодически радует откровенными кадрами.

На этот раз Наталья опубликовала в своем микроблоге кадр, на котором позировала в прозрачном купальнике у скал. Фанаты остались в восторге от увиденного.

«Какое красивое фото! Огонь! Хороша!» — писали пользователи Сети на странице актрисы.

Напомним, Рудова получила популярность в 2000-х, когда на экраны вышел сериала «Татьянин день». Позже она снялась в «Универе», а также в музыкальных клипах, в том числе в ролике у Тимати «Ключи от рая», после которого завязала крепкую дружбу с Анастасией Решетовой.

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