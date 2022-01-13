«Велта — родной человек, которого он боялся обидеть»: вдова Задорнова — о первой жене сатирика

Как отметила Елена Бомбина, никто не отменял и ее дружбы с Велтой.

Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с первой женой юмориста Велтой Задорновой.

«Михаил познакомил меня со своими родителями. Никто не отменял и моей дружбы с Велтой. Такой человек, как Михаил, заслуживал любви и Велты, и моей. Он говорил, что Велта для него — родной человек, которого он боится обидеть. Я сохраняла хорошие отношения к Велте, и их отношения». Елена Бомбина

Как отметила Елена Бомбина, у Велты и Михаила не было общих детей. «Михаил очень любил детей. С Велтой мы лично встретились только когда Задорнов сильно заболел в Германии. До этого он оберегал и ее, и меня. Он продолжал с ней тепло и душевно общаться», — заявила Елена Бомбина.

Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в 2017 году. У них с Еленой Бомбиной общая дочь Елена.

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