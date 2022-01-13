Примеряет обязанности короля: принц Уильям провел церемонию награждения в Виндзорском замке

Внук Елизаветы II занимает вторую строчку в очереди на британский престол.

Принц Уильям приступил к работе после новогодних праздников. В Виндзорском замке он исполнил многовековую традицию королевской семьи, наградив орденами и медалями отличившихся британцев.

Среди награжденных были английский игрок в крикет Эоин Морган, бывший регбист Кевин Синфилд, действующая чемпионка мира по снукеру Риэнн Эванс, бывший жокей Рон Аткинс и фитнес-гуру Деррик Эванс.

Эксперты считают, что таким образом принц Уильям готовится к роли будущего короля Великобритании. Об этом пишет People.

Напомним, принц Уильям является вторым в очереди на престол после своего отца, принца Чарльза. Елизавета II тем временем планирует отметить 70-летие своего правления летом этого года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.