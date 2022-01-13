«Мы отпускаем друг друга»: Джейсон Момоа расстался с Лизой Боне после 17 лет совместной жизни

Джейсон Момоа расстается с Лизой Боне после 17 лет совместной жизни. Пара опубликовала совместное заявление, где рассказала поклонникам о том, что теперь они пойдут разными дорогами.

«Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще», — сообщает пара на странице в Instagram Джейсона Момоа.

Пара познакомилась в 2005 году благодаря общим друзьям. В 2007 году у них родилась дочь Лола, а позже в 2008 году сын Накоа-Вулф. В 2017 году Джейсон и Лиза официально поженились. Боне старше своего мужа на 12 лет.

Напомним, Джейсон Момоа известен по роли Аквамена и сериалу «Игра престолов».

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