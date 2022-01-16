Каролина Севастьянова в белом хлопковом бикини со стрингами-шторкой блеснула изгибами фигуры

Гимнастка не скупится на снимки в купальнике со своего роскошного отдыха.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова Новый год встретила на острове миллионеров Сен-Бартелеми в компании внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Памятных кадров из отпуска у спортсменки осталось множество, и красотка решила поделиться ими, отвечая на вопросы фолловеров.

На одном из фото Севастьянова красиво возлежала на шезлонге, демонстрируя свою идеальную спортивную фигуру. На ней белый хлопковый купальник с цветочным принтом, стринги-шторки на тонких ниточках эффектно подчеркивают линию бедер.

Напомним, Каролина Севастьянова победила в командном многоборье на Олимпиаде-2012. Придя к заветной цели, гимнастка завершила карьеру в том же году.

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