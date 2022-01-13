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Модница выросла: дочка покойной Юлии Началовой подчеркнула талию акцентным кушаком цвета «взбесившаяся Барби»

Вера Алдонина предстала в сотканном из трендов образе.

Модница выросла: дочка покойной Юлии Началовой подчеркнула талию акцентным кушаком цвета «взбесившаяся Барби»
Вера Алдонина с ныне покойной мамой Юлией Началовой. Фото: instagram.com/julianachalova

Дочка покойной Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина, пошла по стопам своей знаменитой мамы и активно выходит на сцену. Перед очередным выступлением красавицу Веру сняли на камеру за кулисами при полном параде.

Наследница Началовой предстала в белоснежной блузке с трендовым воротничком «Клодин» — они не теряют актуальности наряду с другими отложными элементами наряда.

А контрастным акцентом стал широкий ремень-кушак цвета «взбесившаяся Барби». Этот оттенок розового перекочевал из прошлого сезона в нынешний и по-прежнему на пике популярности.

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