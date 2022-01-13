Валерия подчеркнула стройность изумрудным асимметричным платьем

Артистка отметилась на концерте к 300-летию прокуратуры.

Певица Валерия не скрывает, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, занимается йогой. Обо всем этом они неоднократно рассказывала в своем инстаграме фолловерам. Как результат, в свои 53 – артистка даст фору любой девушке. Ее стройности могут позавидовать многие.

Накануне Валерия отметилась на концерте, приуроченном к 300-летию прокуратуры. Певица выбрала облегающее асимметричное платье изумрудного оттенка. Наряд подчеркнул точеную фигуру артистки. С концерта в своем инстаграме поделилась Инна Маликова.

«Вау, какие вы красивые! Классные! Красотки», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Валерия поздравила с днем рождения свою невестку Лиану Шульгину. Певица буквально засыпала ее комплиментами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.